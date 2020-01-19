Звіряче вбивство ветерана АТО в Києві: нові подробиці

Смертельне ПП з ветераном АТО в Києві в ніч на неділю, 19 січня, могло бути самогубством.

Про це повідомляє поліція Києва на Facebook-сторінці.

“Слідчим відділом Оболонського управління поліції за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство”, – йдеться в повідомленні відомства. Правоохоронці додали, що за фактом НП розпочато досудове розслідування, в рамках якого правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події.

Крім того, буде перевірено всі версії з приводу смерті чоловіка.