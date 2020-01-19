У Ростові-на-Дону оперативники таємно стежили за активісткою «Відкритої Росії» в спальні

У Ростові-на-Дону оперативники вели таємну відеозапис в спальні активістки «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко, яка проходить по справі про діяльність організації, визнаної РФ небажаною. Як повідомила у Facebook її дочка Влада, стеження велося за рішенням суду.

«Півроку до арешту мами в її спальні стояла відеокамера, встановлена там за рішенням суду для стеження за небезпечним злочинцем. Про це ми дізналися восени, а з відео мама почала знайомитися сьогодні. На цих фото уся палітра емоцій мами, коли вона побачила себе в матеріалах справи в нижній білизні», — написала дівчина.

Шевченко перебуває під домашнім арештом до 20 березня.

Нагадаємо, 21 січня 2019 року щодо Шевченка порушили першу в Росії кримінальну справу про діяльність організації, визнаної РФ небажаної (284.1 КК РФ). Провину активістка не визнала.

У Шевченка була 17-річна дочка Аліна, яка перебувала в інтернаті для дітей з особливостями розвитку. Її госпіталізували з обструктивним бронхітом 30 січня 2019 року, матері дозволили відвідати дочку, але 31 січня дівчинка померла. 4 лютого Шевченка відпустили з-під арешту на похорон доньки.