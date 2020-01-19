Банки зобов’язаннями зобов’язані розкривати повну вартість споживчого кредиту

Національний банк змінив підхід, за яким банки розраховуватимуть вартість споживчого кредиту.

Відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо.

Це зроблено у зв’язку з уведенням у дію 19 січня 2020 року нових вимог законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

Мета цієї норми – розкривати інформацію про повну вартість споживчих кредитів, аби споживачі фінансових послуг розуміли всі свої витрати на отримання та обслуговування таких кредитів.

НБУ також ухвалив нові вимоги, відповідно до яких банки повинні розкривати повну інформацію про свої послуги, зокрема і вартість, на своїх веб-сайтах та в рекламі.

Зміни затверджені постановою Національного банку № 8 від 16 січня «Про затвердження Змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит» набувають чинності з 19 січня.