Зеленський про єврейські корені: Нікому немає справи

Президент Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав інтерв’ю виданню The Times of Israel, яке було опубліковано 18 січня.

Журналіст підняв тему Голокосту та будівництва меморіального комплексу в Бабиному Яру.

Він зазначив, що був у двох київських школах і здивувався відсутності охоронців. Парафіяни йому пояснили, що в Україні немає антисемітизму. На питання, чи не побоюються українці побоювань, що їх звинуватять у злочинах Голокосту, Зеленський навів дані опитування Pew Research Center, який показав, що в Україні – найнижчий рівень антисемітизму в Європі.

“У мене єврейська кров. І я президент. І нікого це не хвилює, вірно? Нікому немає справи. Ніхто не питає мене про це… Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам по будівництву меморіалу в Бабиному Яру”, – сказав президент.

Зеленського також запитали про релігійні традиції, які дотримувалися в його родині. Він відповів, що в Радянському Союзі не існувало релігії.