У Києві на Деміївській Skoda знесла паркан і перевернувся

У неділю, 19 січня, у Києві неподалік від станції метро «Деміївська» сталося ДТП за участю автомобіля Skoda Octavia. Машина з пасажирами вилетіла з дороги і перекинулася.

ДТП сталося близько 20:20. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За попередньою інформацією, яку нам повідомили поліцейські, автомобіль втратив керування і вилетів на узбіччя, після чого перекинувся. Водій з місця пригоди зник. Подальші деталі події поліцейським ще належить з’ясувати.

У той же час за словами чоловіка, який представився як пасажир Skoda, їх машину підрізав інший автомобіль. Водій викликав карету швидкої допомоги, однак залишив місце ДТП на іншому автомобілі. Крім двох поліцейських екіпажів на місці також працювали рятувальники ДСНС.