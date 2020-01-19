«Хрещення вогнем»: Ситуація в Золотому досягла точки кипіння

Нинішню ситуацію, яка спостерігається на території населеного пункту Золоте, що на Донбасі, де не так давно були розлучені сили і засоби, порівняли з тією ситуацією, яка спостерігалася на Донбасі у 2014 і 2015 роках. Більш детально про це розповів Руслан Смещук, журналіст телевізійної компанії АТВ.

Зокрема, на своїй Фейсбук-сторінці він розповів, що знімальна група телекомпанії вирушила в Золоте, щоб зробити сюжет там про те, як в цьому населеному пункті, який розташований на лінії розмежування, святкують Хрещення Господнє. Але працівники телеканалу, за його словами, насправді потрапили на «хрещення вогнем». За його словами, святковий день мешканці населеного пункту провели, ховаючись по льохах, так як обстріл був досить сильним.

Він зазначає, що вибухами перебило лінії електропередач. Були поранені вісім військовослужбовців. Виключно завдяки втручанню дива, людських жертв вдалося уникнути. Не загинув жоден військовий і жоден місцевий житель.