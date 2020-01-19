У Росії померла зірка КВК з команди «Місто П’ятигорськ»

У Москві в неділю, 19 січня, помер колишній учасник російської команди КВН «Місто П’ятигорськ» Тимур Гайдуков.
Він помер від гострого лімфобластного лейкозу, повідомив його друг Давид Мелік-Гусейнов на своїй сторінці в Facebook.
Гайдукову було 36 років. «І в світле свято Хрещення – пішов… Спи, друже. Ти дав енергію позитиву багатьом людям, робив їх щасливими. А все почалося давним-давно – ліцей у Иноземцево, КВК в П’ятигорську. Твої особисті проекти. Ти був атомною станцією. І згорів. Тепер спи. Пам’ятаю. Ціную. Люблю», – написав Мелік-Гусейнов.
У середині вересня 2018 року Гайдуков повідомив в Instagram-акаунті, що лікарі поставили йому діагноз «гострий лімфобластний лейкоз».
Артист розповів, що проходить лікування в Москві. У жовтні 2019 року він повідомив про рецидив захворювання.
Тимур Гайдуків
Ранок
Ще 9 січня Тимур опублікував фото з дружиною в Instagram і написав, що «бадьорий наскільки це можливо». Він подякував передплатників за підтримку в боротьбі з хворобою.
10 січня на сторінці Гайдукова з’явилося повідомлення про те, що збір коштів на лікування закритий.
«Про стан: аналізи з ранку не дуже, піднялася температура, тому на вихідних у мене багато крапельниць», – написав росіянин у своєму останньому пості.
Останнє фото Гайдукова
instagram.com/timurwedding
Новина про смерть зірки КВК викликала бурхливу реакцію мережі. Свої співчуття висловили як колеги чоловіка, який останнім часом працював провідним, так і не знайомі з ним особисто люди.
Колега Гайдукова з КВН Олександра Дубровіна опублікувала знімок Тимура з чорною стрічкою і написала: «Ох, не таку наступну твою фотку сподівалася викласти!»
Додамо, команда «Місто П’ятигорськ» – чемпіон Вищої Ліги КВН 2013 року.