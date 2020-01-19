Журналіст: загиблих на війні у нас не зустрічають з такими почестями

Сьогодні зустрічати загиблих в Ірані приїхало все вище керівництво держави. Це, звичайно, зворушливо, що вшанували пам’ять жертв цієї трагедії, але, незважаючи на всю смуток ситуації, само собою напрошується порівняння з тим, як зустрічають загиблих на війні. Про це у своєму блозі пише журналіст Юрій Луканов.

Він зазначає, однозначно же підхід свідомо чи несвідомо зміщує акцент із пріоритетів. Війна – вона ніби десь там, далеко. Там вбивають. Так, це Росія, але у нас з нею примирення відбувається. Навіть в концепції нацбезпеки пишуть, що головне – завдання не перемогти, або поставити на місце агресора, а просто знизити з агресором напруга.

Луканов зазначає, тому на жертви війни можна не звертати уваги. Президента країни-агресора можна привітати з Новим роком, побажати йому перемогти всіх ворогів, а вбитих Путіним все керівництво держави не стане зустрічати. Ну і ще. Такий пафос після того, як намагались ” відмазати режим Ірану – він просто жалюгідно виглядає.