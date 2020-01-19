«Зеленський дорослий і мудрий. Ми знайшли з ним спільну мову», — Гончарук

Глава українського уряду Гончарук Олексій заявив, що він побачив у Верховному головнокомандуючому Збройними силами України дорослого і мудрої людини. Більш детально прем’єр-міністр нашої країни заявив в ефірі телевізійного каналу «Україна 24».

Таким чином, кажучи на тему власної зустрічі з президентом, після скандалу з прослуховуванням, глава уряду заявив: «Дивіться, я думаю, що президент української держави мудрий і вже доросла людина. Ми знайшли з ним чудово спільну мову. Я просто переконаний, що такий досвід зробить нас сильнішими».

Згідно думку Олексія Гончарука, атаки на уряд української держави були здійснені для того, щоб налаштувати членом Кабінету міністрів нашої країни один проти одного.