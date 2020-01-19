Міністр юстиції без попередження приїхав до Лук’янівського СІЗО

Міністр юстиції України Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком 19 січня без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

Міністр юстиції України Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком 19 січня без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

Про це Малюська заявив у Facebook. За словами міністра, їх із заступником вразила, передусім, велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий годину.

Дехто з них провів у СІЗО за три роки і більше, а йдеться ж про людей, щодо яких немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.

Також Малюська відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу людей по камерах. «Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні. Більш того, камери у жалюгідному стані наповнені повністю, при цьому камери істотно ліпшого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі і зрозумілі правила розміщення ув’язнена ув’язнених», — зазначив він. Крім того, міністр звернув увагу на необхідність покращення вентиляції в будівлях СІЗО, де сирість руйнує стіни. Натомість, опалення у СІЗО є.

«На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими вікнами, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів)», — зазначив Малюська.