В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров

Некоторые категории пенсионеров будут с 1 января 2020 года получать более высокие пенсии.

Так, военным и другим лицам, которым пенсия назначена по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года, пенсия будет выплачиваться в повышенном размере с учетом 100 процентов суммы повышения пенсии, определенного на 1 марта 2018 года.

Об этом пишет Юрлига.

В свою очередь, полицейским с 1 января 2020 года выплачивается пенсия, которая с 1 января 2016 года рассчитана из размера денежного обеспечения по приравненной должности полицейского (с учетом доплат к предыдущему размеру пенсии, повышений, индексации и других доплат (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной).

Кроме того, правоохранителям ежемесячно будет компенсироваться неполученная разница между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной с 1 января в 2016 г., и месячным размером пенсии, полученной с 1 января в 2016 г. по 31 декабря в 2017 г. Доплаты будут проводить до полного погашения суммы разницы.