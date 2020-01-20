У центрі Франківська спалили дідуха (відео)

Обряд спалення дідуха, як символ очищення міста від злих сил і з димом, провели на Вічевому майдані.

Цикл Різдвяних свят в обласному центрі завершили загальноміською Розколядою на Вічевому майдані. Фольклорні колективи продемонстрували глядачам унікальні традиції різдвяного обрядового дійства. Послухати колядки зібралося кілька тисяч франківців. На завершення святкової феєрії учасники “Розколяди” провели обряд спалення символічного дідуха аби очистити місто від злих сил.

У Франківську кілька років тому вирішили відновити обряд спалення дідуха. За традицією, це різдвяне дерево мало стояти від 6 січня (Святвечора) і до 19 січня (Водохреща). Дідух уособлює усіх предків, що нібито на свята спустилися на землю. Спалення “дідуха” означає, що душам померлих час повертатися на небо.

Таку місію доручили міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу, який і підніс вогонь до дідуха.

“Обряд спалення дідуха як символ очищення міста від злих сил і з димом відправляємо Коляду на небо”, – написав Руслан Марцінків.

