Месенджер WhatsApp переживає масштабний збій

В роботі програми WhatsApp сьогодні, 19 січня, стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

За даними сайту, збої в месенджері спостерігаються приблизно з 12:35 за київським часом. Користувачі переважно вказують на труднощі з підключенням до сервера (92%), доступом до веб-сайту (3%) і авторизацією (3%).

Нагадаємо, з 1 лютого WhatsApp припинить працювати у користувачів ОС Windows Phone і застарілих версій Android і iOS.

Крім того, WhatsApp відкликав підтримку всіх телефонів Windows з 31 грудня 2019 року – того ж місяця, коли Microsoft припинив підтримку своєї ОС Windows 10 Mobile.