Ученые рассказали, как правильно нужно считать возраст собаки

Методику подсчета “год за семь” разбомбили в пух и прах

Ученые вывели новую формулу подсчета “человеческого” возраста собаки

Владельцы домашних животных, похоже, получили четкий научный ответ на один из самых волнующих их вопросов и теперь с легкостью смогут подсчитать, сколько лет их питомцам в переводе на “человеческий” возраст. Об этом пишет ВВС.

Так, группа ученых под руководством Трея Айдекера из Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) провела исследование на лабрадорах. Они сравнили генетические профили 104 животных в возрасте от четырех недель до 16 лет с генетическими профилями 320 человек в возрасте от года до 103 лет и вывели заветную логарифмическую формулу.

Итак: человеческий возраст = 16 х ln (возраст собаки) + 31, где ln – это натуральный логарифм, который можно посчитать на любом калькуляторе.

Красная кривая демонстрирует, что собаки в начале своей жизни необыкновенно быстро взрослеют. Но затем процесс старения замедляется, что означает: большую часть своей жизни ваш пес проводит в состоянии среднего возраста. Так, первый собачий год равен примерно 31 году у человека, а затем количество удвоений в хронологическом возрасте собаки увеличивает количество “человеческих” лет в 11 раз.

Что касается зеленой кривой, то это старый и теперь дискредитированный коэффициент пересчета “один год за семь”, который дает немыслимые для человека результаты в случае долгой жизни собаки. Ведь, согласитесь, некоторые собаки доживают до 20 лет, что соответствует недостижимым для человека 140 годам. Кроме того, представители большинства пород собак достигают половой зрелости в возрасте от 6 до 12 месяцев, а человек в 7 лет еще ребенок.

И хоть формула подходит не для всех пород собак, но, по мнению ученых, она намного точнее гипотетического числа семь.