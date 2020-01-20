В Украине вводят новый налог на продажу авто

Украинских водителей ждет неприятный сюрприз

В Украине вводят новый налог для владельцев автомобилей.

Об этом рассказывает информационное издание Politeka.

Новый налог по большей мере коснется тех людей, которые зарабатывают на жизнь путем перепродажи транспортных средств. Проект закона №1210 был принят три дня назад, 16 января. Данным законопроектом предусмотрено увеличение налога при сделке о продаже автомобиля. Стоит отметить, что платить данный налог доведется не всем, а тем, кто продает машину больше чем два раза за один год.

Стоит напомнить, что до этого в стране было лишь две ставки при продаже автомобиля, но отныне их будет три. Самую большую сумму заплатят те, кто продаст автомобиль более двух раз за год. Ставка составит 18% от оценочного ценника на автомобиль. Если человек продает один автомобиль за год, то он не будет платить никакой налог. Уже при второй сделке на продажу ставка остается той же и составит она лишь 5%.

Стоит отметить, что такое новшество касается не только легковых автомобилей, но и другие транспортные средства. В их число входят тракторы, автобусы. Примечательно то, что налог будет касаться и продажи прицепов. Очевидно, что закон направлен против спекуляций на автомобильном рынке. На данный момент законопроект находится на стадии ожидания подписания президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады.

За последнее время для автомобилистов вводится большое количество налогов и новых условий. Не всегда они бывают не выгодны. Также, новая действующая власть повысила ряд штрафов. К примеру, было предложено существенно повысить штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. Штрафы досягали заоблачных цифр. Многие пользователи согласились, с такой мерой пресечения. Также, был подписан законопроект, который поспособствует улучшению условий владения электромобилем. За предстоящие года планируется установить больше станций электрозаправки, больше дорожных знаков, предупреждающих об этих станциях. Само собой будет увеличено количество общественных парковочных мест для владельцев электрокаров. В связи с этим будут введены и новые штрафы за неположенную парковку. Нарушителей будут наказывать денежными штрафами.