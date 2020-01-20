«Манчестер Юнайтед» втратив форварда через важку травму

Травма нападника “Манчестер Юнайтед” Маркуса Решфорд може виявитися досить серйозною

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на журналіста The Times Генрі Вінтера. 22-річний форвард отримав пошкодження спини 15 січня, на 16-й хвилині матчу Кубка Англії проти “Вулверхемптона” (1:0).

За інформацією журналіста, обстеження виявило у нього стресовий перелом, а поглиблений огляд виявив подвійний стресовий перелом. Очікується, що Решфорд пропустить від двох до трьох місяців.

У поточному сезоні Решфорд провів 31 матч і забив 19 голів у всіх турнірах. Він не потрапив в заявку на гру 22-го туру проти “Ліверпуля”.