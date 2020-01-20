Основні ознаки того, що печінка людини пошкоджена

Людина може довго не знати про пошкодження печінки, поки пошкодження не виявиться занадто серйозним. Деякі ознаки можуть вказати на захворювання органу: серед них – свербіж шкіри, неприємний запах з рота, синці.

Печінка-це життєво важливий орган, який виконує понад 500 завдань, включаючи видалення токсинів з крові, вироблення жовчі, яка допомагає розщеплювати і поглинати жири, виробництво білків і т.д. деякі фактори, такі як нездоровий раціон, надлишок алкоголю, деякі вірусні інфекції (гепатит) можуть привести до пошкодження печінки.

Фахівці склали перелік ознак, що говорять про те, що печінка людини може бути нездоровою, пише Times Now. До цього списку увійшли

втома,

схильність до синців і кровотеч,

свербіж шкіри,

неприємний запах з рота,

втрата апетиту,

нудота,

біль в животі і його набряк,

набряклість ніг і щиколоток,

жовтизна шкіри, очних білків,

павукові ангіоми (червоні павукоподібні артерії, які видно під шкірою).

Щоб запобігти захворюванню печінки і зберегти орган здоровим, лікарі радять дотримуватися здорової збалансованої дієти, яка включає в себе багато продуктів, багатих клітковиною, – фруктів, овочів і цільного зерна. Їжте рибу, горіхи та бобові як джерело пісних білків. Уникайте або скорочуйте вживання червоного м’яса і продуктів з високим вмістом насичених жирів, які можуть викликати ожиріння печінки, коли вживаються в занадто великій кількості.

Також для оздоровлення печінки важливо пити достатньо води і регулярно робити фізичні вправи – фізична активність знижує навантаження на печінку і допомагає запобігти ожирінню органу.