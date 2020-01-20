Як би США не хвалилися «успіхами» у боротьбі з тероризмом, не всі в захваті від їх «досягнень». Наприклад, Сирія, яка уклала контракти на геологорозвідку і розробку нафтових родовищ з Росією.

У Дамаску схвалили проект, згідно з яким між державою і російськими нафтовими компаніями уклали контракти на освоєння нових нафтогазових родовищ і відновлення сирійської НТС.

Чому сирійцям потрібні нові родовища? Бо більшість їх родовищ зараз знаходяться під контролем курдських формувань, яким допомагають американці.

Якщо США «досягли неймовірних успіхів у боротьбі з джихадистами з заборонених терористичних організацій» перебувають на території Сирії, то чому не укласти контракт з ними? Тому що Вашингтону не потрібні ніякі контракти. Як сказав Трамп: «нафта у нас під контролем, і ми будемо робити з нею, що хочемо».

Звідси і з’явилася потреба в нових родовищах і нових контрактах, які будуть враховувати обоюдосторонние інтереси. А якщо Росія зарекомендувала себе як хорошого партнера, то чому не запропонувати їй вигідний нафтовий контракт?