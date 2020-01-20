Конфуз по-британськи: Борис Джонсон застряг в авто у Берліні

Сьогодні, 19 січня, в Берліні проходить міжнародна конференція щодо Лівії.

Про це інформує Telegram-канал Пул N3.

Проте не обійшлося без незначних ексцесів.

Прем’єр міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив у досить незручну ситуацію перед канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Він ледь не залишився в машині, оскільки двері авто заклинило.

На відео помітно, що жінка, яка мала відкривати двері авто змогла зробити це лише з третьої спроби.

Джонсон та Меркель сприяняли цю ситуацію з гумором.

: vgolos.com.ua