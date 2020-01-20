У Пермі в хостелі прорвало трубу з гарячою водою. Є загиблі і постраждалі

У Пермі прорвало трубу з гарячою водою в хостелі, який розташований в цоколі будинку. Кілька людей отримали серйозні опіки і померли.

Інцидент стався в Індустріальному районі міста вранці 20 січня. За попередніми даними, через прорив труби з гарячою водою одна із спалень хостелу «Карамель» стала швидко заповнюватися окропом. Від отриманих опіків померли п’ять осіб, повідомляє телеграм-канал «112». За даними ТАСС, загинули чотири людини. Ще троє з численними опіками у важкому стані госпіталізовані.

На місце події виїхав губернатор Пермського краю. Там же зараз знаходяться екстрені служби, чергує сім бригад швидкої допомоги. З’ясовуються причини прориву труби.