«Свавілля, до якого жодна людина не буде ставитися байдуже»

Дочка Пєскова заявила про «конкретний беззаконні» в Росії, який виходить від силовиків

Дочка прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета порівняла мітингувальників в Росії і Франції. На її думку, російські протестувальники — високоорганізовані люди, тоді як у європейців, які виходять на акції протесту, часто немає плану дій. При цьому в тій же Франції свавілля йде від самих мітингувальників, а в Росії — від правоохоронних органів, заявила вона в інтерв’ю Forbes.

«До санкціонованим мирних мітингів як до висловлення своєї точки зору, я ставлюся позитивно. Але до анархії, вандалізму і беззаконню, який відбувався у Франції, я, природно, ставлюся негативно і, по-моєму, це абсолютно логічно», — сказала Пєскова.

Вона нагадала, що у французів спочатку були економічні вимоги, в той час як в Росії ці вимоги в 2019 році були політичними. «У Росії мітингувальники дуже високоорганізовані люди. Протест організований <…> У Франції ж немає. У Франції все просто хочуть змахнути все рукою зі столу, хоча, в принципі, це зробити неможливо. І у них немає плану дій. Крім призначеної дати та часу. — заявила Єлизавета Пєскова. — І іншим основною відмінністю є те, що у Франції свавілля йде від самих мітингувальників. По суті, будь-який, хто одягнув жовтий жилет, може ним рахуватися. Тобто там свавілля йде від тих, хто мітингує. А в Росії конкретне беззаконня, до якого жоден адекватний, цивілізована людина не буде ставитися байдуже, цей бєспрєдєл йде від правоохоронних органів. Це основна відмінність.

Вона додала, що росіяни мітингувальники — це ліберали, тоді як у Франції — це консерватори. Єлизавета Пєскова називає себе космополітом і не має наміру виходити на мітинги до тих пір, поки не буде розуміти, що сама може запропонувати. «Я вважаю, що людина, яка хоче щось змінити, повинен, в першу чергу, почати з себе. Я вважаю, що якщо ти виходиш, у тебе має бути в голові хоча б якийсь приблизний план дій», — пояснила вона. Пєскова також зізналася, що дивиться блоги Олексія Навального і часто бачить про себе фейкові новини.