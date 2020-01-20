Глава Чувашії закликав мочити журналістів і блогерів за критику влади

Глава Чувашії Михайло Ігнатьєв вважає, що журналістів і блогерів, які критикують владу і спотворюють інформацію, треба «мочити». Про це він заявив на заході, присвяченому Дню російської друку.

«Окремі журналісти жодної статті не написали про людину праці, вкладаючи добру душу і серце. Конкретну критику я завжди сприймав, немає питань. Але з ранку до вечора критикують, всю ніч не сплять — критикують, сидять на замовлення, на березі домовляються. Вони народилися на нашій землі, а пишуть як добре у Європі, як добре в Америці… А ми будемо мати мітинги на вулицях, неспокійну ситуацію там, де живемо. Ніколи буде займатися благоустроєм дворових територій, громадських просторів, відкривати нові виробництва. Будемо займатися тільки розбірками» — цитує його «Правда ПФО».

«Окремі (журналісти або блогери — ред.), які приходять з різних регіонів РФ, добре тут влаштовуються. І починають писати, не знаю про що і про кого. Лише б, значить, заробити на різних схемах. Тому потрібно чітко визначити — їх треба мочити, як в народі кажуть. Треба мочити. Розповідати, звідки вони приїхали, з якими помислами, де живуть, де працюють, на чому заробляють. Про це потрібно говорити. Я тут нікого не хочу виховувати, просто коли спотворена інформація, вона в кінцевому рахунку відбивається на тих, хто її подає», — сказав Ігнатьєв.