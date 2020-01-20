США отримали попередження про загрозу американським військам у Німеччині

США отримали розвідку про можливу неминучу атаку, заплановану проти військовослужбовців, розміщених у Німеччині.

Як повідомляє “Європейська правда, про це пише Newsweek, посилаючись на звіт, який він бачив.

66-а бригада військової розвідки отримала інформацію третьої сторони, яка вказує на те, що можливий напад може статися на солдатів казарми військової бази у Графенвері або у Дульмені; точне місце, дата та час можливого нападу були невідомі.

Інформація була позначена незасекреченою та від вищого службовця американської розвідки.

інформації заявило, що напад буде здійснений невідомим йорданським екстремістом, який зараз перебуває в Німеччині поблизу невідомої військової бази”, – йдеться у повідомленні.

Американська армія в Європі підтвердила, що “потенційна загроза була визначена та досліджена минулої ночі”.

“Проводилися консультації з німецькими та американськими посадовими особами, і не було знайдено неминучої загрози”, – йдеться в повідомленні прессекретаря. “Ми хотіли б нагадати всім бути пильними та уважними щодо свого оточення”.

: eurointegration.com.ua