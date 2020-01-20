На Волині п’яний чоловік встромив ножа в живіт рідному брату

На Волині судили чоловіка, який, будучи п’яним, завдав ножового поранення своєму рідному брату. Злочинець відбувся умовним покаранням на два роки.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

Під час суду встановили, що 8 липня минулого року близько 22 години 30 хвилин обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходився в коридорі будинку за місцем свого проживання.

Так, під час сварки він вдарив кухонним ножем рідного брата в ділянку черева, чим заподіяв йому тяжке тілесне ушкодження, що могло призвести до смерті.

Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав, однак відмовився давати покази. Натомість потерпілий наголосив, що не має претензій до брата, оскільки вони помирилися, до того ж він відшкодував заподіяні збитки.

Відтак, суд призначив злочинцю покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

: volynnews.com