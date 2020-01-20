Мендель не витримала: Офіс президента обмежив коментарі на своїй сторінці в Instagram

Прес-секретар президента Юлія Мендель, яка раніше «прославилася» своєю здатністю блокувати журналістів і блогерів в соціальних мережах за їх «незручні» питання і спроби отримати інформацію про дії її шефа, схоже, вирішила вдатися до «кардинальної» засобу спілкування з опонентами — просто відключити коментарі на сторінці Офісу президента в соціальній мережі Instagram.

Такий висновок можна зробити з того факту, що на даний момент передплатники сторінки позбавлені будь-якої можливості залишати коментарями під записами.

Крім того, не відображаються коментарі, зроблені фоловерів раніше.





Як відомо, розширені налаштування у соцмережі дозволяють власникові облікового запису блокувати «неугодних» користувачів або відключати функцію коментарів (що, очевидно, і зробила сама Юлія — або ж це було виконано на її прохання)

Поки що не зовсім зрозуміло, що викликало незадоволення вірного прес-секретаря Зеленського — можливо, критика користувачів зовнішнього вигляду першої леді, яка супроводжувала чоловіка в поїздці в Омані, або знайдені користувачами помилки, які іноді допускає глава прес-служби.