У Львові водій без прав в’їхав у зупинку, є постраждалі

У Китаї продовжує поширюватися невідома форма пневмонії, викликана зовсім новим різновидом коронавіруса. За минулий уїк-енд виявлено 139 нових випадків захворювання. Загальна кількість постраждалих перевищила 200 осіб. Три випадки завершилися летальним результатом.

Нові випадки захворювань за суботу і неділю були виявлені в містах Пекін, Шеньчжень і Ухань.

Нагадаємо, що після спалахи пневмонії, викликаної досі невідомим збудником, який зафіксували в Ухані в грудні 2019 року, новий невідомий коронавірус виявили у 60 людей в Китаї.

Крім того, його виявили у однієї жінки в Таїланді, яка прилетіла туди з Уханя, а також у жителя Японії, який так само відвідував місто.

16 січня в Японії підтвердили перший в країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого сталася в Китаї.

Британські вчені з Центру глобального аналізу інфекційних захворювань при Імперському Коледжі Лондона стверджують, що кількість заражених невідомим коронавірусом, який поширюється в Китаї, може досягати 1 723 людей. Тобто у 38 разів більше офіційних даних.

Влада Китаю стверджують, що поки немає випадків передачі вірусу від людини до людини. Інфіковані нібито «підхопили» його через морепродукти, куплені на ринку в Ухани.

Проте професор Ніл Фергюсон стверджує, що подібний розвиток ситуації малоймовірно.