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Ескалація в Ємені: 100 військових урядової армії загинули при ракетному обстрілі

20.01.2020

У єменській провінції Маріб зробили ракетний удар, в результаті якого загинули близько 100 військовослужбовців урядової армії. Ще близько ста людей отримали поранення.

Ескалація конфлікту сталася 18 січня, про це повідомляє AFP. Ракета потрапила в мечеть під час вечірньої молитви. Військовий табір розташовувався в 170 кілометрах від столиці країни-Сані. Атака стала першою в Ємені за останні місяці.

Президент країни Мансур Хаді назвав дії загонів хуситов ганебними. Він додав, що їх атака підтверджує, що у них немає бажання досягти миру, оскільки «вони не знають нічого, крім смерті і знищення, і є дешевим інструментом Ірану в регіоні».

Хуситы поки не взяла на себе відповідальність за ракетний удар та його наслідки.

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