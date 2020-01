Принц Гаррі пояснив, чому він з дружиною відмовився від королівських повноважень

Принц Гаррі не очікував, що рішення його і його дружини Меган Маркл, щодо припинення своїх королівських обов’язків, викличе такі наслідки.

Про це принц заявив на благодійному заході в Лондоні, повідомляє УНН з посиланням на телеканал Sky News.

“Наша надія полягала в тому, щоб продовжувати служити королеві, Співдружності націй, моїм військовим асоціаціям, але не отримуючи бюджетних коштів. На жаль, це виявилося неможливим”, – сказав принц Гаррі.

“Ми (з Меган Маркл) робимо все, що можемо, щоб високо нести прапор і з гордістю виконувати наші обов’язки перед цією країною. Як тільки ми з Меган одружилися, ми були раді, ми були сповнені надій, ми перебували тут, щоб служити. З цих причин у мене викликає велику печаль, що все це закінчується так само”, – сказав принц, вперше коментуючи своє спільне з Меган Маркл рішення.

“Ми маємо намір відійти від справ як члени королівської сім’ї та працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними, продовжуючи при цьому повністю підтримувати її Величність Королеву. Саме завдяки Вашій підтримці, особливо в останні кілька років, ми відчуваємо себе готовими до такої зміни”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що принц Гаррі, якому королева дала дозвіл почати незалежне від палацу життя разом з його дружиною Меган Маркл, взяв участь у своєму, можливо, останньому офіційному заході в Букінгемському палаці.

Його Високість провів жеребкування чемпіонату світу з регбі, а також зустрівся з юними регбістами, які влаштували матч на галявині в палацовому саду, інформує портал news.com.au.

Журналісти, які висвітлювали цю подію, відзначили, що принц помітно нервував: він напружено посміхався і постійно смикав обручку у себе на пальці. Дещо розслабився він тільки в суспільстві дітей.

: aspi.com.ua