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Нічого святого: на Донбасі на Водохреща вбили воїна ЗСУ

20.01.2020

Один український вояк загинув внаслідок бойових дій на Донбасі 19 січня. Всього збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм і 120-мм мінометів.

Один обстріл по наших позиціях відкривався недалеко від населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід».

10 ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», а саме:

  • сім разів поблизу населеного пункту Горіхово – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, 120-мм мінометів – 33 міни і з станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів.

  • поряд з Новоалександровкой – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новотошковского – з мінометів калібру 120-мм — 8 хв.

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