«Треба закривати КПВВ!»: Білецький зробив заяву

Ситуація на Донбасі за останні кілька днів серйозно загострилася, оскільки постраждали майже два десятки захисників України

Про це заявив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький у себе в Telegram-сторінці.

«Вчора на фронті — десять поранених і один загиблий боєць. Неподалік Золотого-4 йде бій, вісім поранених. Майже двадцять бійців за неповні дві доби. І за це сепаров треба приводити до тями. Закривати КПВВ, перекривати торгівлю і постачання, користуючись досвідом держав, які вміють себе вести у військових конфліктах. Такою повинна бути реакція нормальної країни. Але українська влада робить протилежне», — зазначив він.

Білецький стверджує, що українська влада, натомість на обстріли, робить жити окупантів на Донбасі легше – будують мости, дають їм воду постачають електрику і так далі.

Раніше лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький розповів про унікальний шанс, який отримала Україна.

Таку заяву він зробив в ефірі Politeka on-line.

«Кремль – це система, яка в закритому режимі керує Росією більше 20 років, тому надзвичайно важко зрозуміти справжні мотиви того, що відбувається в Кремлі… Основна справа в тому, що ми розуміємо, що Росія, ця стала система, вона по-троху починає рухатися, тобто дестабілізуватися в будь-якому випадку. Що нам в цьому випадку треба робити? Нам потрібен чіткий зрозумілий український план… Нам потрібно отримати якусь суб’єкта єктність, ми повинні розуміти, куди ми будемо рухатися», — заявив Білецький.