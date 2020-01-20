Гончарук пояснив, чому писав заяву про відставку на ім’я Зеленського

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, який влучив у касетний скандал, пояснив чому заяву про відставку було їм подано на ім’я президента Володимира Зеленського, а не в парламент.

Таким чином глава Кабміну нібито хотів підтвердити вотум довіри до себе з боку Банкової. Про це Алескей Гончарук заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Не стільки отримати, скільки підтвердити швидше (вотум політичної довіри від президента — Ред.). Для нас дуже важливо, щоб усередині команди не було жодних непорозумінь», — так відповів Гончарук на питання, чому він подав заяву про відставку саме на ім’я Зеленського.

Так само прем’єр назвав злочином прослуховування його розмов. Він сподівається, що українські спецслужби з’ясують, хто стояв за цією акцією.