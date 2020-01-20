Заворотнюк і Чернишова «помітили» в Таїланді: опубліковано фото

Актрису Анастасію Заворотнюк, в сім’ї якої нещодавно з’явилися нові проблеми, «викрили» у можливому обмані шанувальників: нібито туристи, що перебувають на одному з курортів Таїланду, заявили, що помітили там «прекрасну няню» разом з чоловіком Петром Чернишовим.

При цьому знаменитість зовсім не була схожа на онкобольную, стверджує російське видання «Версія.Інфо».

На підтвердження інформації інформаційний ресурс навіть опублікував фото, на якому зображений багатолюдний пляж, а вдалині йдуть чоловік і жінка, на думку журналістів чимось нагадують Чернишова та Заворотнюк.

Стверджується, що статура, постава і загальний вигляд фігури видає в дівчині зірку «Моєї прекрасної няні».

Втім, розгледіти на фото, чи дійсно пара схожа на Зворотнюк і Чернишова, навряд чи представляється можливим. Тому інформацію навряд чи можна вважати достовірною.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ зовсім недавно актрису виписали з медичного центру, в якому вона проходила тривалу реабілітацію через онкологічного захворювання, додому. У той же час сім’я Заворотнюк продовжує зберігати мовчання з приводу стану актриси. За чутками, причиною виписки стала нестача коштів у сім’ї, т. к. на утримання в медустанові потрібні чималі гроші.