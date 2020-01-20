Багато негідників і покидьків: Гончарук розповів про ситуацію в держорганах країни

Потрапив минулого тижня в скандал з прослуховуванням прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні вже побороли корупцію на найвищому рівні, проте в органах державної влади ще багато негідників і покидьків.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

«У нас вперше в історії на найвищому рівні немає корупції. Звичайно, велика система. Звичайно, багато чиновників, багато негідників і покидьків працює в органах державної влади. Звичайно, ми не всіх вичистили, не до всіх дотягнулися. Але величезна кількість цих людей зараз живе у величезному дискомфорті. Вони або вже втратили, або втратять свої корупційні потоки», — сказав він.

На уточнення журналіста про цифри корупційних схем Гончарук зазначив, що це мільйони доларів в день. Серед схем, на яких відмивали такі суми Гончарук назвав ігрові автомати, нелегальні АЗС, нелегальний вивіз деревини і контрабанда.

Гончарук вважає, що саме боротьба з корупцією в цих сферах і призвела до великої кількості ворогів, які хочуть посіяти розбрат».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, який 17 січня заявив, що подав заяву про відставку главі держави.