Про ревізіонізм і догматизме

Коли ми починаємо розмірковувати про ревізіонізм і догматизме, ми віддаємо собі звіт, що ці поняття розглядаються в застосуванні до марксизму-ленінізму.

РЕВІЗІОНІЗМ — вороже марксизму-ленінізму опортуністична течія в робітничому русі, який під виглядом ревізії марксизму-ленінізму перекручує його, заперечуючи керівну роль марксистсько-ленінської партії і гегемонію робітничого класу у визвольному русі (правий ревізіонізм) або прикриваючись ультрареволюционными фразами, грунтуючись на невірній оцінці реальної дійсності, призводить до політичного сектанству (лівий ревізіонізм).

РЕВІЗІОНІЗМ. Політична течія, що стверджує необхідність перегляду основних положень марксизму-ленінізму. Тлумачний словник російської мови Ожегова.

Як видно з визначення ревізіонізму, це перегляд якої-небудь теорії, в даному випадку — марксизму-ленінізму. Воно стосується найбільш революційних положень марксизму-ленінізму: класової боротьби, диктатури пролетаріату, атеїстичного світогляду і відмови від економічного базису на користь багатоукладної економіки.

Ми бачимо історичні приклади цього, починаючи з пріснопам’ятних Бернштейна і Каутського, через позицію Грамші і єврокомунізму, яка полягає у відмові від революційної боротьби пролетаріату і заміною її позиційною боротьбою, через входження в буржуазні структури парламентаризму. І нарешті, в наш час, в позиції Зюганова – заявив, що ліміт на революції вичерпаний.

Таким чином, сьогодні пролетаріату пропонується зміна його економічного стану, через мітинги і участь у виборах в різні структури буржуазного держави.

Для таких вимог пролетаріат, власне, і не потрібен, оскільки запропоновані дії не можуть призвести до ліквідації буржуазно-економічної формації.

Подібні ідеологічні затвердження ведуть до вихолощенню марксизму-ленінізму, позбавляючи його революційності і перетворюють його з теорії перемоги пролетаріату в одну з численних гіпотез за типом — за все хороше проти всього поганого.

Зрозуміло, що пролетаріат ніколи з цим не погодиться.

Тому, діячі подібного штибу, що прагнуть до того, щоб пролетаріат як клас — могильника буржуазії, не з’явився зовсім, а найманий працівник залишився класом у собі, стурбованим лише своїм економічним становищем і не зазіхав на владу буржуазії.

Тобто, ревізіонізм прагне до ліквідації марксизму-ленінізму, як теорії революційної боротьби пролетаріату.

ДОГМАТИЗМ — спосіб мислення, що оперує догмами, які вважаються незмінними вічними положеннями, не подвергаемыми критиці з опорою на них.

ДОГМАТИЗМ – метод мислення, при якому певні положення перетворюються в закостеневшие висновки, що застосовуються без урахування конкретних умов життя. Д. тлумачить всі істини, як абсолюти… Догматизм в робочому русі характеризується відривом теорії від життя, конкретної історичної обстановки у всій її складності, різноманітності і безперервної мінливості, ігноруванням таких тенденцій або таких рис робочого руху, які складають специфічну особливість того або іншого періоду, тих або інших умов діяльності робітничого класу в різних країнах. Велика радянська енциклопедія.

ДОГМАТИЗМ, -а, м. Некритичне мислення, що спирається на догми. Тлумачний словник російської мови Ожегова.

Як видно, догматизм стверджує, що всі положення марксизму-ленінізму, розроблені Марксом, Енгельсом, Леніним, Сталіним (останній найменш згадуваний), є абсолютна істина в останній інстанції.

Такі люди забувають прості речі, а саме: умови реального світу, що оточував Маркса, якісно відрізнялися від тих умов, які оточували в. І. Леніна.

Маркс працював в умовах капіталізму вільної конкуренції, тобто капіталізму виробничого. В. І. Ленін працював в умовах імперіалізму, тобто, в умовах монополістичного капіталізму — капіталізму фінансової олігархії.

Ясно, що форми і методи боротьби пролетаріату на різних етапах капіталізму відрізняються один від одного. Тому, в. І. Ленін на підставі записаного ним закону, зробив висновок про можливість пролетарської революції і соціалізму, як перехідного періоду до комунізму, в межах окремо взятої країни.

Реальність, яка оточує нас, це новий вид капіталізму — ліберального глобалізму або капіталізму — рантьє. Природно, що форми і методи боротьби, проти цього періоду капіталізму відрізняються від форм і методів, запропонованих в. І. Леніним.

В якості прикладу: давайте згадаємо роботу Леніна «Воєнна програма пролетарської революції».

Володимир Ілліч пише, що необхідно в першу чергу зайняти залізничні вокзали, банки, телефон і телеграф.

Але сьогодні все виглядає інакше. Ленін у своїй роботі пропонує захопити в першу чергу інформаційні, транспортні та фінансові потоки буржуазії. Але в сьогоднішніх реаліях запропоновані заходи є вторинними по відношенню до перехоплення електронних засобів і комунікацій. Зрозуміло, захоплення цих потоків і сьогодні є вкрай актуальним . Вони повинні бути заблоковані електронними засобами глушіння і перехоплення, а заняття їх озброєним загоном пролетаріату відбувається постфактум. В іншому ж випадку, можна захопити порожні приміщення, управління якими може проводитися з іншої півкулі.

Таким чином, марксизм-ленінізм є наукою і не може не розвиватися. А розвиток передбачає відмову від застарілих форм та методів з заміною їх на форми і методи, відповідні навколишньої реальності.

Тобто, при збереженні головної стратегічної мети — побудови соціалістичної держави – диктатури пролетаріату, змінюється тактика досягнення цієї стратегічної мети.

А що стверджують догматики? Головна їхня думка, що навколишнє нас реальність, це дурниця! Абсолютно лише те, що сказано було колись класиками марксизму-ленінізму. Таким чином, догматики перетворюють теорію революційної боротьби пролетаріату в якийсь різновид релігії з квазі апостолами в особі класиків марксизму-ленінізму. Це веде до вихолощенню марксизму-ленінізму, до його схоластическому переродження і в кінцевому підсумку до ліквідації марксизму-ленінізму, як теорії революційної боротьби пролетаріату проти буржуазії.

Що ж ми з вами бачимо? Ревізіоністи намагаються розвивати марксизм-ленінізм, заважаючи його революційності і тим самим знищуючи. Догматики, заперечуючи можливість подальшого розвитку марксизму-ленінізму, перетворюють його в релігію, тим самим знищуючи марксизм-ленінізм, як теорію революційної боротьби пролетаріату.

Здавалося б, з одного боку, вкрай праве протягом, а з іншого — вкрай ліве. А мета одна: знищення марксизму-ленінізму, як теорії революційної боротьби пролетаріату проти буржуазії.

Це дві сторони однієї медалі, називаються — служінням буржуазії. Коли-то, в. І. Ленін сказав дуже правильну фразу: «Той, хто сильно забирає вліво, обов’язково потрапить вправо». Тому-то ревізіонізм і догматизм, незважаючи на свою словесну несхожість — одного поля ягоди.

Пролетаріату дуже важливо зрозуміти, що і заперечення революційності в марксизмі-ленінізмі, і його догматичне омертвляння однаково небезпечні для нього. І комуністи зобов’язані вести запеклу боротьбу, як проти ревізіонізму, так і проти догматизму.

Марк Соркін 15 січня 2020 р.

Інформагентство “Криголам”