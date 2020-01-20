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Фінляндія зацікавлена в запуск високошвидкісного поїзда Москва–Гельсінкі

20.01.2020

Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Уряд Фінляндії зацікавлене в запуск високошвидкісного поїзда Москва–Хельсінкі, який зможе долати відстань за 6 годин, повідомив РБК міністр у справах розвитку та зовнішньої торгівлі країни Віллі Скиннари за підсумками візиту до Москви. Мова йде про продовження високошвидкісної залізниці Москва–Санкт-Петербург, проект якої планується підготувати до 2022 році. У російській столиці пан Скиннари обговорив ініціативу з главою РЖД Олегом Белозеровым.

«У Фінляндії є інтерес до такого проекту, який допоміг би збільшити потік туристів в обох напрямках, і ми готові продовжувати обговорення з вашим урядом»,— сказав міністр.

Зараз проектом займається російська сторона, але Фінляндія зацікавлені в його потенційні можливості. У скільки може обійтися такий проект, Гельсінкі, поки що оцінити не можуть.

 

 

Нагадаємо, ініціатива про створення нової високошвидкісної магістралі (ВМС) Санкт-Петербург – Москва з’явилася ще в кінці 1980-х років, однак пізніше проект був відкладений на невизначений термін. У жовтні 2011 року РЖД спільно з компанією «Швидкісні магістралі» презентували новий проект ВСМ з терміном закінчення будівництва в 2017 році. Будівництво не почалося. У 2010 році на ділянці, де передбачалося збудувати новий термінал для високошвидкісних поїздів, був побудований ТРЦ «Галерея». Навесні 2019 року пропозиція про проектуванні ВМС отримало підтримку президента Росії Володимира Путіна.

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