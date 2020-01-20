Пугающая тенденция: в Украине стали чаще убивать по заказу и продавать вирусы

В Украине увеличилось число заказных убийств и убийств матерями своих новорожденных детей. Кроме того, правоохранители заявили о росте изнасилований. Такую статистику опубликовал Офис генерального прокурора в своем отчете об уровне преступности в стране за 2019 год. Также, по данным прокуроров, выросло число выявленных наркопреступлений, мошенничеств с недвижимостью и фактов продажи компьютерных вирусов.

Как оказалось, в разы больше в Украине фиксируется ложных сообщений о заминировании. Что касается последних, то их количество выросло более чем на тысячу. Например, если в 2018 таковых было зарегистрировано 693, то в прошлом – 1715. Резко выросло и число зарегистрированных изнасилований. За 2019 год силовики приняли 355 таких заявлений, а в 2018-м – 203.

По данным Офиса генпрокурора, чаще украинцы во время конфликтов стали угрожать убийством. Если в 2018-м таких случаев было чуть более 1 тыс., то в прошлом году – 1248. Также украинцы стали немного чаще жаловаться правоохранителям на медиков. За 2019 год граждане 669 раз обратились к силовикам с жалобами на ненадлежащую работу врачей. Для сравнения – в 2018 году было зарегистрировано 655 подобных заявлений.

В целом, по данным Офиса генпрокурора, ситуация в стране немного улучшилась. Если в 2018 году всего в стране было зарегистрировано более 487 тыс. преступлений, то в 2019-м – на 43 тыс. меньше. В своем отчете стражи порядка сообщают, что меньше стало краж, в том числе магазинных и квартирных, грабежей, мошенничеств, разбоев и автоугонов.

Впрочем, по словам экспертов, уровень преступности в стране на самом деле мало отличается от последних лет.

: segodnya.ua