На Закарпатті жінка на Кіа виїхала на зустрічну смугу і врізалася в легковик

У Закарпатській області внаслідок ДТП потерпіли дев’ять ятеро людей, троє з яких — діти. Усіх їх доправили до лікарні.

Аварія сталася увечері 19 січня на відрізку автошляху «Мукачево-Рогатин-Львів» у селі Горбок, — передає Громадське.

Попередньо поліцейські встановили, що 32-річна мешканка міста Чоп на автомобілі Кіа-Rіо, виїхала зустрічну смугу, аби обігнати інше авто, та врізалася в Renault, за кермом якого був 56-річний мешканець с. Арданово Іршавського району.

Унаслідок ДТП до Іршавської лікарні госпіталізували водійку Кіа-Rіо, двох її малолітніх дітей (5 і 9 років) та ще одного пасажира легковика. Також за медичною допомогою звернулися водій Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна – неповнолітня