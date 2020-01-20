Британія відновить відносини з РФ тільки після вирішення ситуації в Солсбері, – Джонсон

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі в Парижі, на якій також був президент Росії Володимир Путін, заявив про те, що його країна не буде нормалізувати відносини з Кремлем, поки не вирішиться ситуація з отруєнням в Солсбері.

Як повідомляє The Guardian, лідери країн зустрілися в Берліні в кулуарах міжнародного саміту, який був присвячений конфлікту в Лівії.

“Він пояснив, що в позиції Великобританії щодо Солсбері немає змін, що було необдумане використання хімічної зброї і нахабна спроба вбивства невинних людей на землі Великобританії. Він сказав, що такий напад не повинно повторюватися”, – стверджує прес-секретар Джонсона. Уточнюється, що нормалізація відносин неможлива з причини того, що Росія веде “дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великобританії”.