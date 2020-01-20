«Евробляхерам» загрожують великі неприємності

Українцям, які їздять на автомобілях з іноземними номерами у яких перевищено термін перебування в Україні, тепер загрожують великі неприємності. Поліція може на законній підставі штрафувати.

Справа в тому, що з 1 січня 2020 року перестав діяти закон, що припиняв «драконівські» штрафи «евробляхерам». Нового закону немає. Тому поліція просто зобов’язана, побачивши порушника, оштрафувати його.

Сума штрафу «на місці» за їзду на «евробляхе» становить 8 500 грн. Такий штраф передбачається на перший раз. При повторному правопорушенні штраф збільшується до 17 000 грн, але його може винести лише суд. Поліція в цьому випадку складає протокол.

Власникам же «евроблях» загрожують ще більш суттєві штрафи – аж до 170 000 грн за прострочення тимчасового ввезення. Можуть забрати автомобіль.

У власників автомобілів на іноземних номерах було достатньо часу для їх легалізації. Нинішні правила розмитнення можуть когось не влаштовувати, але вони працюють.

Експерти відзначають, що деякі українці йдуть на різноманітні хитрощі, аби не платити податок за ввезення автомобіля. Наприклад, розмитнюють машину для інваліда або перевозять машину через кордон у вигляді комплектуючих, а потім в Україні її збирають заново.