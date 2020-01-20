“Нова газета” закликала ФСБ перервати мовчання з приводу нової епідемії лжеминирований в містах Росії



“Нова газета” звернулася з відкритим листом до директора ФСБ Олександру Бортникову з вимогою пояснити нову епідемію лжеминирований, яка триває в містах Росії з листопада минулого року, і усунути їх причину.

Видання зазначає, що за три місяці атак телефонних терористів зазнали сотні об’єктів транспортної інфраструктури, закладів торгівлі, освіти, культури і охорони здоров’я. Проводяться численні евакуації судів, дитячих садків, шкіл, деякі з них евакуювали вже по 5-10 разів. Повідомлення про бомби надходили також в академію ФСБ і офіси силовиків.

В Біробіджані неправдиве повідомлення про бомбу призвело до смерті виховательки: 73-річній жінці стало зле, лікарі швидкої не змогли врятувати її.

“Мова йде про сотні об’єктів і мільйони людей, чиє життя ускладнена цими подіями. Моральний і матеріальний збиток величезний. А якщо порівнювати цей збиток із звичайною статистикою щодо таких випадків, то він безпрецедентний. Кількість постраждалих ще тільки належить встановити – узагальнення даних по евакуацій офіційно ніхто не веде. По тривалості ця хвиля вже перекрила аналогічний період 2017 року”, – йдеться в листі.

За повідомленнями інформагенцій, на кінець минулого року було евакуйовано більше 4 тисяч установ і понад півмільйона осіб. “Тобто мова йде вже не про окремі випадки, а про масовий тероризм аж до загрози національного масштабу”, – вважають в редакції. При цьому на сайти держустанов, відомств та екстрених служб проблема телефонного тероризму не згадується навіть у розділах новин.

На думку журналістів, вибір часу і об’єктів атаки “цілком очевидно свідчать, що ми маємо справу з єдиним задумом невідомих зловмисників”. Мовчання спецслужб в такій ситуації виглядає дивно і завдає репутації та довіри ФСБ “абсолютно реальний величезний збиток”.

В газеті допустили, що ловити телефонних терористів “, напевно, складніше, ніж фотографувати студентів в одиночних пікетах”, але тільки ФСБ має безпрецедентними повноваженнями з контролю над мобільними мережами будь-якого рівня, необхідним досвідом, обладнанням і великим числом фахівців з безпеки і боротьбі із злочинами у сфері ІТ та зв’язку.

Журналісти закликали директора ФСБ “для початку хоча б висунути несуперечливу гіпотезу про походження цих неподобств”, а також знайти і покарати винних і зробити все, щоб подібне не повторювалося. “Нова газета” організувала збір підписів під відповідною петицією на сайті Change.org. На момент написання матеріалу її підтримали понад 930 осіб.

