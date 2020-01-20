Опозиція має намір провести ходу в Москві проти внесення змін до Конституції

Глава Красносельського району Москви, опозиційний політик Ілля Яшин заявив про намір подати в мерію Москви заявку на проведення 29 лютого «політичного маршу, основна мета якого — змінюваність влади в Росії і виступ проти узурпації». Про це Яшин повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, наприкінці минулого тижня збирався оргкомітет чергового Маршу Нємцова, на якому були присутні представники «Солідарності», ФБК, «Яблука», «Парнасу», «Лібертаріанської партії», «Партії Змін» і «Меморіалу». На засіданні комітету було прийнято рішення про проведення ходи. «Часу на підготовку у нас достатньо. Так що готуйтеся допомагати з поширенням інформації: можливо, це буде найважливіша акція опозиції за всі останні роки. І людей на ній повинно бути дійсно багато», — написав Яшин.

Додамо, що в Москві раніше вже проходили одиночні пікети біля будівлі адміністрації президента з вимогою не вносити змін в Конституцію Росії.

Володимир Путін запропонував внести ряд суттєвих поправок до Конституції, виступаючи 15 січня з щорічним посланням Федеральним зборам. Президент, зокрема, запропонував закріпити в Конституції статус і роль Держради як нового органу влади, дати Держдумі право не тільки погоджувати, але і затверджувати кандидатури на посади прем’єр-міністра, віце-прем’єрів і міністрів, причому президент не зможе їх відхилити.

Серед інших змін — прибрати з Конституції застереження про два президентських терміни поспіль, встановити пріоритет національного законодавства над міжнародним правом, заборонити глав суб’єктів РФ, членам Ради Федерації, депутатам Держдуми, членам уряду і суддям мати іноземне громадянство або дозвіл на проживання в іншій країні. Для внесення змін в Конституцію вже створена робоча група.