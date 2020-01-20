От Гонконга до Ванкувера: составлен рейтинг самых дорогих городов мира

Дорогие рестораны и бутики, высокая цена отельных номеров и квартир, заоблачная стоимость медицинских услуг и новых автомобилей – швейцарский банк Julius Baer составил рейтинг самых дорогих городов мира.

Причем, специалисты финансового учреждения к составлению рейтинга подошли креативно Эксперты учитывали стоимость различных услуг, цены на недвижимость и автотранспорт, а также отследили несколько необычных моментов. Например, в каком городе дешевле всего купить рояль. Результаты своей работы банк опубликовал в конце прошлом неделе.

Самым дорогим городом, согласно отслеживаемой банком корзине предметов роскоши, является Гонконг. Более того, четыре из пяти самых дорогих городов в рейтинге банка, находятся в Азии (Шанхай, Токио и Сингапур). В первую пятерку попал Нью-Йорк, но во многом из-за дешевых роялей.

По словам составителей рейтинга, такой подход имеет значение для клиентов банка, менеджеры которого регулярно просматривали товары и услуги, купленные их клиентами. «Первое издание Julius Baer Global Wealth и Lifestyle Report демонстрирует тенденции высокого уровня потребления по всему миру, которые имеют отношение к нашим клиентам», — говорит Раджеш Манвани, глава отдела рынков и решений по управлению активами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Bank Julius Baer ,

Кроме, собственно, роялей, эти покупки включают в себя недвижимость, авиабилеты бизнес-класса, автомобили, виски, женские сумки, оплату услуг адвокатов и лазерную хирургию глаз, а также другие предметы и услуги.

Как уже было сказано выше, несмотря на массовые протесты, Гонконг остается самым дорогим городом мира в сфере товаров и услуг класса люкс. Да, цены на недвижимость в этом городе упали, но другие предметы роскоши стоят так же дорого, как и раньше.

Шанхай и Токио присоединяются к Гонконгу в тройке самых дорогих городов мира, чуть опередив Сингапур (5), Тайбэй (8) и Бангкок (11).

Но если богатые люди хотят дешевых товаров в регионе, им следует отправиться в Мумбаи, который является самым дешевым из всех 28 изученных городов. В Мумбаи богатые могут найти персональных тренеров почти на 20% дешевле, чем в среднем по рейтингу, а приобрести недвижимость дешевле чем на 80% нежели в городах первой пятерки. Правда, рояли здесь стоят дорого.

Самые дорогие рестораны – в Париже. Именно благодаря своим ресторанам столица Франции заняла 12-е место в рейтинге самых дорогих городов в мире и четвертое – среди европейских, после Лондона (7), Цюриха (9) и Монако (10).

В то время как Европа «предлагает лучшую общую стоимость предметов роскоши», высокие цены на недвижимость делают города дорогими даже для богатых. К примеру, именно в Монако самые высокие цены на недвижимость в мире: по данным Knight Frank’s Wealth Report, за 1 миллион долларов вы сможете приобрести всего 16 квадратных метров.

Только три города США вошли в топ-20 — Нью-Йорк (4), Лос-Анджелес (6) и Майами (13). Южная Америка, напротив, имеет гораздо меньший рынок предметов роскоши, поэтому для состоятельных людей в таких городах, как Мехико (18) и Рио-де-Жанейро (16), где гостиничные номера и свадебные банкеты стоят недорого, настоящий рай.

Однако, возможно, вам стоит обратить внимание на Ванкувер, где более половины из 20 предметов роскоши в индексе банка, ниже средней мировой цены. Канадский город занимает 21-е место в мировом списке и самый дешевый в Америке.

ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ ГОРОДОВ МИРА

Гонконг

Шанхай

Токио

Нью-Йорк

Сингапур

Лос-Анджелес

Лондон

Тайбэй

Цюрих

Монако

: proman.com.ua