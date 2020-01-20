Госпотребслужба розповіла, яке масло в Україні підроблене

Із 30 зразків вершкового масла різних виробників фальсифікатом виявилися 16 з них в той час, як Асоціація виробників молока (АВМ) констатувала, що на даний момент обсяг фальсифікованої молочної продукції в Україні досяг 30%.

Такі дані результатів масштабного моніторингу масла, який проводився в рамках медійного проекту «СТОП Фальсифікат», повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

В рамках проекту були відібрані зразки вершкового масла в торгових мережах в чотирьох регіонах України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область).

Всього було відібрано 77 зразків масла (231 пачка). Із загальної кількості 77 пачок масла були відправлені до лабораторії для дослідження (Центральна державна випробувальна лабораторія Госпродпотребслужбы в Київській області та Державного підприємства «Укрметртестстандарт»). Ще 77 залишилися у експертів, як контрольний/арбітражний зразок.

Згідно з етикеткою, відібрані зразки олії були представлені 30-ма виробниками (28 — українських, 2 — німецьких).

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що 16 відібраних зразків масла — фальсифікат (Суми — 3 зразка; м. Нова Одеса — 2; Черкаси — 3; м. Калуш — 8). Загальна кількість виробників, назви яких наголошувалося на маркуванні фальсифікованого масла — 7, з яких 3 виробники реалізували свою продукцію в одному регіоні, ще 2 реалізують фальсифіковану продукцію в більш ніж в одному регіоні.

Основні порушники:

Код

Виробник

Результати лабораторій

(вміст нетваринних жирів), %

Лабораторія 1

Лабораторія 2

3

Масло солодковершкове Екстра ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Громадянська, 16

76,38

100,0

8

Масло солодковершкове ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл, смт Доманівка, вул. Громадянська, 16, смт Доманівка, вул. Пастеля, 31/1

81,76

99,0

17

Масло солодковершкове Екстра Квітень ТОВ ФІРМА КВІТЕНЬ, м. Канів, вул. Матросова, 1 Д

69,10

87,0

33

Масло солодковершкове селянське Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1 Д

ТОВ Титан на замовлення ТОВ Таврія-В

14,25

14,0

34

Масло солодковершкове Кілія селянське Одеська обл., м Кілія, вул Кубишина, 1 Д

ТОВ Титан

77,32

92,0

48

Масло солодковершкове селянське ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, експлутаційний дозвіл № 09-15-62 МР

51,69

51,0

52

Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул Ушинського, 2

45,09

44,0

54

Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод,

вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.

10,47

8,0

55

Масло солодковершкове ТМ Наш Продукт

Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с Дрогомирчани, вул Миру, 68

24,82

37,0

57

Масло солодковершкове Франківське, Івано-Франківський міськмолзавод,

м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2

57,97

56,0

58

Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул. Ушинського, 2

50,49

48,0

59

Масло солодковершкове селянське, ТОВ ” Богодухівський молзавод, провулок Харьківський, 6, м Богодухів, Харківська обл.

66,6

75,0

63

Масло солодковершкове Екстра, Івано-Франківський міськмолзавод,

м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2

49,67

45,0

71

Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод,

Вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.

6,72

7,0

72

Масло солодковершкове селянське

ТОВ Інтер-мовляв,

м Дніпро, вул Старокозацька, буд 38

82,52

100,0

76

Масло солодковершкове Екстра, ТОВ ” Богодухівський молзавод, пров. Харьківський, 6, м. Богодухів, Харківська обл.

62,15

73,0