Госпотребслужба розповіла, яке масло в Україні підроблене

Із 30 зразків вершкового масла різних виробників фальсифікатом виявилися 16 з них в той час, як Асоціація виробників молока (АВМ) констатувала, що на даний момент обсяг фальсифікованої молочної продукції в Україні досяг 30%.
Такі дані результатів масштабного моніторингу масла, який проводився в рамках медійного проекту «СТОП Фальсифікат», повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
В рамках проекту були відібрані зразки вершкового масла в торгових мережах в чотирьох регіонах України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область).
Всього було відібрано 77 зразків масла (231 пачка). Із загальної кількості 77 пачок масла були відправлені до лабораторії для дослідження (Центральна державна випробувальна лабораторія Госпродпотребслужбы в Київській області та Державного підприємства «Укрметртестстандарт»). Ще 77 залишилися у експертів, як контрольний/арбітражний зразок.
Згідно з етикеткою, відібрані зразки олії були представлені 30-ма виробниками (28 — українських, 2 — німецьких).
За результатами лабораторних досліджень встановлено, що 16 відібраних зразків масла — фальсифікат (Суми — 3 зразка; м. Нова Одеса — 2; Черкаси — 3; м. Калуш — 8). Загальна кількість виробників, назви яких наголошувалося на маркуванні фальсифікованого масла — 7, з яких 3 виробники реалізували свою продукцію в одному регіоні, ще 2 реалізують фальсифіковану продукцію в більш ніж в одному регіоні.
Основні порушники:
Код
Виробник
Результати лабораторій
(вміст нетваринних жирів), %
Лабораторія 1
Лабораторія 2
3
Масло солодковершкове Екстра ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл., смт Доманівка, вул. Громадянська, 16
76,38
100,0
8
Масло солодковершкове ТОВ Миколаївмолпром, Миколаївська обл, смт Доманівка, вул. Громадянська, 16, смт Доманівка, вул. Пастеля, 31/1
81,76
99,0
17
Масло солодковершкове Екстра Квітень ТОВ ФІРМА КВІТЕНЬ, м. Канів, вул. Матросова, 1 Д
69,10
87,0
33
Масло солодковершкове селянське Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишина, 1 Д
ТОВ Титан на замовлення ТОВ Таврія-В
14,25
14,0
34
Масло солодковершкове Кілія селянське Одеська обл., м Кілія, вул Кубишина, 1 Д
ТОВ Титан
77,32
92,0
48
Масло солодковершкове селянське ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, експлутаційний дозвіл № 09-15-62 МР
51,69
51,0
52
Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул Ушинського, 2
45,09
44,0
54
Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод,
вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
10,47
8,0
55
Масло солодковершкове ТМ Наш Продукт
Івано-Франківська обл, Тисменицький р-н, с Дрогомирчани, вул Миру, 68
24,82
37,0
57
Масло солодковершкове Франківське, Івано-Франківський міськмолзавод,
м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2
57,97
56,0
58
Масло солодковершкове ТМ Веселий ласунчик Екстра ТДВ Івано-Франківський міськмолзавод, м Івано-Фрагківськ, вул. Ушинського, 2
50,49
48,0
59
Масло солодковершкове селянське, ТОВ ” Богодухівський молзавод, провулок Харьківський, 6, м Богодухів, Харківська обл.
66,6
75,0
63
Масло солодковершкове Екстра, Івано-Франківський міськмолзавод,
м Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2
49,67
45,0
71
Масло солодковершкове Хуторок ДП Старокостянстинівський молочний завод,
Вул. І. Франка, 47 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
6,72
7,0
72
Масло солодковершкове селянське
ТОВ Інтер-мовляв,
м Дніпро, вул Старокозацька, буд 38
82,52
100,0
76
Масло солодковершкове Екстра, ТОВ ” Богодухівський молзавод, пров. Харьківський, 6, м. Богодухів, Харківська обл.
62,15
73,0