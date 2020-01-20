У Києві на Русанівці невідомий порізав колеса 30 автомобілів

У Києві на Русанівці сталася НП: невідомий чоловік порізав колеса 30 автомобілів.

Про це пише dtp.kiev.ua у Facebook.

«Сьогодні вночі, серійний кольщик гуми, на відрізку від Ентузіастів 37 до Ентузіастів 25, порізав колеса близько 30 автомобілів!

Як вважаєте, хворий на голову, або голодний працівник шиномонтажу?», — йдеться в повідомленні.

В коментарях припускають, хто зробив таке.

«Шукайте кольщика на найближчому шиномонтажі», «Шукайте поруч порожню автостоянку, ноги від туди», «Ображений на життя пішохід», «Ображений на життя пішохід», — пишуть люди.