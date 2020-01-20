Знайомий сім’ї Заворотнюк прокоментував «відпочинок» актриси в Таїланді

Родичі актриси Анастасії Заворотнюк, яка проходить лікування від онкології, прийшли в церкву в селищі Автомагістраль, де вони живуть, щоб набрати святої води, повідомляє сайт KP.RU. До церкви прийшли Петро Чернишов — чоловік Заворотнюк, і Анна — її дочка.

Рідні Заворотнюк приїхали на машині, хоча їм до храму добиратися менше 10 хвилин. Відзначається, що вони не хотіли привертати до себе увагу.

Раніше родичі заявляли, що сподіваються на диво. «Мабуть, свята вода — одне з таких чудес, адже люди вірять у її цілющі властивості» — зазначив знайомий родини Заворотнюк. Чернишов та Заворотнюк-молодша довго в храмі не затрималися, набрали воду і поїхали. Джерело сподівається, що у актриси скоро настане поліпшення.

Знайомий сім’ї підкреслив, що новина про те, що Заворотнюк зараз нібито знаходиться в Таїланді, не відповідає дійсності. Подібне насправді уявити неможливо, сім’ї Заворотнюк зараз точно не до відпустки. Про те, що хвороба вигадана для піару — це теж брехня. «Її близькі вибрали більш гідну позицію — мовчати, щоб від них рано чи пізно все відстали», — поділився міркуваннями знайомий сім’ї.