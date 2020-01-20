Журналісти телеканалу ВВС поспілкувалися з 63-річною Ганною Буяновой — мешканкою Кримського півострова, якої Дмитро Медведєв сказав свою знамениту фразу «грошей немає, але ви тримайтеся». Жінка досі залишається прихильницею «русского мира», однак сказати. Що вона повністю задоволена «поверненням у рідну гавань» не можна.

Слід зазначити, що Буянова не є корінною кримкою. На Кримський півострів вона переїхала в 2006 році. Не дивно, що в 2014 році жінка активно підтримувала анексію і «возз’єднання» з Російською Федерацією. За словами Буяновой, після того, як Крим «став частиною РФ» жити стало краще — люди захищені, і вірять Володимиру Путіну, сподіваючись на позитивні зміни в майбутньому.

Між тим нинішні реалії явно не радують пенсіонерку. За словами Буяновой, платіжки, які отримують жителі Криму — це просто обкрадання людей. З них буквально здирають останнім. Платити сьогодні потрібно скрізь, куди поткнешся. Створюється враження, ніби в Росії дуже люблять гроші, і платити потрібно скрізь. При цьому незрозуміло — на що ж тоді людям жити?