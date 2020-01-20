«Не показали зуби»: генерал розповів, чому Україні не вдалося уникнути захоплення Криму і окупації Донбасу

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив, що якби наша країна «показала зуби» у 2014 році в момент захоплення Криму Росією, Путін міг би згорнути операцію по анексії українського півострова.

Таким чином, РФ була б змушена шукати інші шляхи», а війни могло б і не бути. На думку Кривоноса, у разі реалізації попередньо розробленого Генштабом плану, ймовірно, до збройного протистояння могло б і не дійти.

«У випадку, якщо б росіяни побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. Тобто початок війни і наступні її фази показали, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені і здатні діяти рішуче, правильно і зухвало», — розповів генерал.

Щодо росіян, з точки зору Сергія Кривоноса, вони, можливо, переглянув би свої плани по анексії Криму. «Готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював в Російську Федерацію в 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітке протидію, то операція швидше за все завершилася б. Принаймні, вони в цьому були впевнені», — вважає генерал.