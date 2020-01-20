До 2020 року світовий ринок молока виявиться під тиском 8 факторів

У 2020 р. на ситуацію на світовому ринку молока будуть впливати 8 факторів.

Віце-президент разом з аналітиком з світової торгівлі в Раді з експорту молочних продуктів США (USDEC), як передає farmer’s Journal Milk, не поспішають робити новий прогноз на світовий експорт молока і молочних продуктів. Замість цього вони виводять вісім найбільш ймовірних факторів, які можуть вплинути на нього, як у бік підвищення, так і зниження.

У 2020 р. через американо-японського торгового угоди обсяги продажів американського молока в Японію, які почали рости в минулому році, зростуть ще. Його будуть активніше купувати після ратифікації у всіх інстанціях угоди про вільну торгівлю між США, Канадою і Мексикою (USMCA). Канада буде купувати більше молока в американських експортерів і наведе, нарешті, порядок в постачаннях свого сухого знежиреного молока. За підсумками 2019 р. вона експортувала 4 тис. т сухого знежиреного молока щомісяця, тоді як у 2017 і 2018 р. його експортні продажі були на 2 тис. тонн більше. Є підстави припускати, що обсяги його продажів відновляться, а США почне продавати свій сир в Японію, якщо встигне до кінця року підписати угоду, так званої «другої фази» з японською владою.

З-за продовольчого ембарго, введеного Росією в 2014 р., Євросоюз накопичив величезні запаси сухого молока, які закінчилися тільки в 2019 р. З-за цього експорт «молочки» в країнах ЄС скоротиться більш ніж на 100 тис. т у річному обчисленні. Більша частина вивільненого від європейського експорту перейде до американським експортерам, так як тільки у них є потрібні обсяги цієї продукції для задоволення попиту на світовому ринку.

Світові продажі молочної продукції змінить «часткова» торговельна угода між США і КНР, підписана минулого тижня. Її експорт у Китай відновиться після скасування тарифів. У період з січня по листопад 2019 р. імпортери купували 1,3% від загального виробленого в США сухого молока. З-за цього частка Китаю в загальному експорті молока в США становила лише 10%.

Спалахи африканської чуми свиней, що охопили Азію, скоротили не тільки їх поголів’я, але і виробництво свинини в ній. Це призвело до скорочення попиту на молочних сироваткові продукти в 2019 р. Якщо Китай заповнить втрати поголів’я в 2020 р., то і попит на них повністю відновиться.

На світові продажі молока буде впливати попит на нього в країнах Азії. З 2016 р. КНР і країни Південно-Східної Азії купують більше ¾ виробленого в світі молока. Від того, чи залишиться він таким у них в 2020 р., буде залежати їх зростання.

Останнім часом споживачів пригнічує зростання цін на «молочку». Якщо вони продовжать зростати, то цілком ймовірно, що буде знижуватися світовий попит на неї. За підсумками минулого року за тонну цільного сухого молока в країнах Океанії просили понад $3,2 тис., а сухого знежиреного – $2,950 тис. Ціна на «молочку» зростає з-за обмеженої пропозиції на ринку.

Після відновлення виробництва молока до докризових рівнів чекали його зростання за підсумками кожного року. Між тим, в цьому році вона зросте лише на 1%, тоді як пропозиція на 1,5%.

На продажу молока у світі, як пише «КазахЗерно.kz», вплине стан світової економіки і геополітичні спалаху.