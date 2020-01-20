Хто нашептав генпрокурора Рябошапке наїхати на «Океан»?

Зацікавленість генпрокурора у справі заводу «Океан» інспірована людьми які працюють на спецслужби РФ.

Особлива зацікавленість генерального прокурора України Рябошапки справою Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» могла бути сформована за підказкою людей, які відстоюють інтереси російських акціонерів, які стоять за доведенням підприємства до банкрутства. Ланками цього ланцюга, ймовірно, продовжують бути екс-нардеп Оксана Білозір, помічником якої колись був скандально відомий представник російських «акціонерів» Ігор Ігнатов (відомий як член ОЗУ «Капітошки» і затримувався у справі про розкрадання 40 млн грн «Укрхімтрансаміак»), а також прокурор ОГПУ Олександр Білоус.

Зв’язок Ігнатова і Білозір з заступником одного з департаментів в ОГПУ Олександром Білоусом, який, судячи по його особистій сторінці в мережі позиціонує себе ледь не правою рукою Рябошапки (фото) простежується допомогою ряду сімейно-бізнесових зв’язків.

За інформацією наших джерел, сестра Олександра Білоуса Наталія Бойчук є дружиною бізнесмена Степана Бойчука. Останній в свою чергу є давнім бізнес-партнером нинішнього чоловіка пані Білозір Романа Недзельського. Недзельський і Бойчук в 2005 році були співзасновниками компанії ТОВ «Міжнародний фестиваль «Європа-Центр» (ЄДРПОУ 33750234).

Пан Бойчук досі числиться серед засновників цієї компанії, а Недзельський чистилися у складі засновників до 2017 року. Незважаючи на вихід з проекту зв’язку між ними збереглися.

Примітна особистість самого Олександра Білоуса. До переведення в ОГПУ він був заступником прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса, який в даний час очолює центральний кадровий департамент ОГПУ. Дунас і Білоус щільно знайомі з 2014 року, коли разом служили в Головному управлінні представництва та організації участі у кримінальному провадженні в суді ГПУ. Примітно, що в цей період товариші по службі стали об’єктом розробки антикорупційного главку Центрального управління СБУ. При цьому на той момент заступником начальника главку СБУ був нинішній заступник генерального прокурора Віталій Трепак. Як пише видання Резонанс, згідно з рапортом оперативного співробітника СБУ від 23 березня 2015 №14 / 2 / 2-2282 Дунас і Білоус організували систему вимагання грошей з громадян за вчинення на їх користь окремих процесуальних дій типу подання або неподання апеляційної чи касаційної скарг, допомогу у пом’якшенні покарання і т. п. За даними видання гроші високі чини отримували через адвокатську контору, підконтрольну Білоусу. Але справа довелося зам’яти оскільки як виявилося в схемі були задіяні співробітники відділу «К» з «контори».

Зацікавленість ж пані Білозір у баталіях, які розгортаються навколо заводу «Океан» відома давно. Нагадаємо, 13 вересня 2016 р. Оксана Білозір офіційним запитом звернулася до Генерального прокурора Юрія Луценка з проханням розслідувати доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства. Через 12 днів після цього, 25 вересня 2016 р ПАТ «МСЗ «Океан» був переданий співробітниками ГПУ і СБУ — під «відповідальне зберігання» ТОВ «Океан-Судноремонт», в якому в подальшому був працевлаштований її син Андрій Ігорович Білозір.

Також, 30 березня 2017 р стало відомо, що Оксана Білозір вимагає від міністерства юстиції провести перевірку діяльності ліквідатора ПАТ «МСЗ «Океан» Ірини Сербін.

За інформацією наших джерел, в березні 2017 р., коли народний депутат Оксана Білозір вимагала від мін’юсту перевірити ліквідатора ПАТ ” МСЗ “Океан”, що її помічник Ігнатов вже офіційно представляли компанію Zonel Operations Limited (можливо, причетну до доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства), а Андрій Ігорович Білозір вже був співробітником ТОВ «Океан-Судноремонт» (незаконне використання яких майна ПАТ «МСЗ «Океан» на даний момент розслідується в рамках відповідних кримінальних проваджень).

У свою чергу компанію Zonel Operations Limited, інтереси якої представляє екс-помічник Білозір Ігор Ігнатов, пов’язують з російським олігархом Ігорем Юсуфовым (екс-член ради директорів «Газпрому»).

Крім цього, як пишуть ЗМІ, до арешту «Океану» за сумнівних обставин може бути причетний депутат від «Слуги Народу» В’ячеслав Медяник, листування якого з питання заводу «Океан» ще в жовтні 2019 року зафіксували журналісти. Листування містила згадки двох найменувань: «Океан» і «Цукор». За інформацією джерела НикВести в НАБУ, з високою часткою ймовірності мова могла йти про Миколаївському суднобудівному заводі «Океан» та Ігоря Игнатове, який раніше керував рядом цукрових заводів і звинувачували у спробі незаконно отримати контроль над заводом «Океан» у Миколаєві, завдяки зв’язкам в ГПУ.

Пізніше зв’язок листування з суднобудівним заводом «Океан» підтвердилася, і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запевняв журналістів, що керівництво політсили зажадає показати скандальну листування нардепа з «СН» В’ячеслава Медяника з якимсь абонентом «Саша Ярий», щоб перевірити, чи порушував той депутатську етику, і чи немає в його діях корупції.

За фактом листування Медяника САП відкрила кримінальну справу.

Як писали миколаївські журналісти 08.09.2017 тоді помічник нардепа Оксани Білозір Ігор Ігнатов затримувався у справі про заволодіння та легалізації близько 40 млн грн коштів держпідприємства «Укрхимтрансамиак».

«Зокрема, виконуючого обов’язки директора ДП «Укрхімтрансаміак» підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), двох керівників приватних підприємств, задіяних, за даними детективів, у схемі заволодіння коштами ДП та їх подальшої легалізації, підозрюють у злочині, передбаченому ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України», – заявляли в НАБУ.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Ігнатов може бути пов’язаний з Євгеном Анісімовим («Онисим»), що знаходиться в розшуку.

Нинішній власник заводу «Океан» миколаївський бізнесмен Василь Капацина заявив, що арешт майнового комплексу заводу – чергова атака на підприємство олігарха з РФ Ігоря Юсуфова і припустив що це є блискуче проведеної операцією ФСБ РФ.

За словами бізнесмена, ситуація із заводом пов’язана з питанням нацбезпеки і оборони України, оскільки, наприклад, «будувати військові кораблі сьогодні може тільки «Океан», тому на нього і йде така атака».

Також, за його словами, генпрокурора Руслана Рябошапку «ввели в оману», а рейдери руками правоохоронців намагаються заблокувати роботу заводу, зірвавши плани України щодо відновлення Військово-морського флоту.

Руслан Якушев