В ГБР відкрили кримінальну справу на екс-главу «Укрзалізниці» Євгена Кравцова

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який оголосив про своє звільнення і розповів, і голови наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунера за зловживання під час відпочинку.

Як повідомляє Telegram-канал «UN — сливи та груші» з посиланням на джерела, виробництво порушено 27 грудня 2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Передає СВІТ.

У матеріалах справи фігурують голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов і його прямий керівник — голова наглядової ради Шевки Аджунер.

«За інформацією наших джерел, Шевки і Кравцов витрачають чималі бюджетні гроші не на підвищення зарплат працівникам УЗ, не на вирішення проблеми зносу рухомого складу підприємства, а на розваги, катаючись на службовому кораблі, замовляючи при цьому кейтеринг сумою від 200 тисяч гривень і при цьому купуючи за гроші «Укрзалізниці» елітні сигари і алкоголь», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу, один такий вихід судна в плавання з забезпеченням розваг обходиться для «Укрзалізниці» в середньому на суму від півмільйона гривень за 5 годин ходу по Дніпру.